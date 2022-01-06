{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Голикова сообщила об осложнении ситуации с ковидом в 24 регионах за неделю

При этом в семи регионах ситуация стала лучше

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией за неделю осложнилась в 24 регионах России, а улучшилась в 7. Об этом сообщила в четверг журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Из-за снижения охвата тестированием ситуация осложнилась в 24 регионах. В семи регионах отмечается улучшение", - сказала она.

По данным портала стопкоронавирус.рф, положение улучшилось в Волгоградской, Липецкой, Пензенской, Самарской и Смоленской областях, Башкирии и Туве.

При этом ситуация осложнилась в Белгородской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Томской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областях, республиках Бурятия, Ингушетия, Дагестан, Калмыкия, Хакасия, Кабардино-Балкария, Чувашия и Камчатском крае.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Москве снизился до 69,88%
В Подмосковье этот показатель опустился до 76,53%
Читать полностью