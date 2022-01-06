Голикова сообщила об осложнении ситуации с ковидом в 24 регионах за неделю

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией за неделю осложнилась в 24 регионах России, а улучшилась в 7. Об этом сообщила в четверг журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

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"Из-за снижения охвата тестированием ситуация осложнилась в 24 регионах. В семи регионах отмечается улучшение", - сказала она.

По данным портала стопкоронавирус.рф, положение улучшилось в Волгоградской, Липецкой, Пензенской, Самарской и Смоленской областях, Башкирии и Туве.

При этом ситуация осложнилась в Белгородской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Томской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областях, республиках Бурятия, Ингушетия, Дагестан, Калмыкия, Хакасия, Кабардино-Балкария, Чувашия и Камчатском крае.