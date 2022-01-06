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Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Москве снизился до 69,88%

В Подмосковье этот показатель опустился до 76,53%

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился с 71,4% до 69,88% на этой неделе. Прививку первым компонентом вакцины сделали более 6,7 млн раз, следует из опубликованных в четверг данных на портале стопкоронавирус.рф.

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"По данным на 6 января, 6 742 878 - вакцинация первым компонентом, 6 396 598 - полная вакцинация, 69,88% - коллективный иммунитет", - говорится в сообщении.

В Подмосковье, по данным на 6 января, 4 807 350 человек привились первым компонентом, 4 623 138 завершили курс вакцинации, коллективный иммунитет составляет 76,53%.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 043 006 случаев заражения, из них 2 357 за последние сутки. Выздоровели 1 882 737 человек, умерли 37 183. Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 647 750 случаев заражения, в том числе 742 за последние сутки, выздоровели 599 115 человек, умерли 12 361.

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