В Казахстане впервые выявили омикрон-штамм коронавируса

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Штамм коронавируса "омикрон" впервые обнаружен на территории Казахстана. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"По результатам исследования лаборатории молекулярно-генетических исследований Национального центра экспертизы в Нур-Султане, из 96 положительных образцов в восьми обнаружен новый вариант коронавируса "омикрон", из них семь в Алматы и один в столице. В 71% образцов определен [вариант] "дельта", в 16% - "дельта плюс", - говорится в сообщении ведомства.

Минздрав предупредил, что для уменьшения риска распространения вируса необходимо соблюдение всех профилактических мер - ношение масок, социальная дистанция, гигиена рук, проветривание помещений.