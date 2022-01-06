Кравцов: рекомендации по созданию идеальной школы оптимизируют нагрузку учителей

ПОСЕЛОК ШУЯ /Карелия/, 6 января. /ТАСС/. Рекомендации Минпросвещения РФ по созданию идеальной российской школы необходимы для формирования единого образовательного пространства и оптимизации нагрузки на педагогов. Об этом в четверг сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, в ходе посещения шуйской поселковой школы в Карелии, где был дан старт программе капитального ремонта школьных зданий.

Федеральное министерство в 2022 году планирует направить в регионы рекомендации о том, какой должна быть идеальная школа. В том числе это коснется программ, по которым работают педагоги.

"Речь идет о том, чтобы собрать воедино все рекомендации, которые разработаны министерством, чтобы у нас действительно было единое образовательное пространство. Первая задача - это максимально оптимизировать отчетность, чтобы дать четкие рекомендации, что учитель должен делать в рамках своей непосредственной деятельности, от какой работы можно отказаться, от ненужной работы, потому что, конечно, задача учителя - учить и воспитывать школьников", - сказал Кравцов.

Специалисты Минпросвещения уже разработали готовые учебные программы по всем предметам с 1-го по 9-й классы, которые смогут использовать в своей работе учителя, что также, по мнению главы министерства, поможет частично решить проблему большой нагрузки на педагогов. В 2022 году аналогичные программы также будут сформированы для старшей школы.

Еще один блок рекомендаций связан со школьным расписанием. Его оптимальные варианты созданы для разных школ в плане наполняемости, в том числе для сельских и городских образовательных организаций. Школам предложат единые правила по использованию интернета, мобильной связи в учебное время, а также варианты питания для учащихся с 1-го по 11-й классы. Рекомендации также коснутся вопросов проведения родительских собраний, работы классного руководителя, а также введения новой должности - советника директора по воспитательной работе.

Отдельный рекомендательный перечень связан с дополнительным образованием. "В общем, комплексные рекомендации, о которых мы говорили последние два года, мы соединим воедино, обязательно обсудим их с учителями, региональными министрами, директорами школ и рассмотрим на коллегии, и уже как рекомендации направим во все школы", - прокомментировал Кравцов.