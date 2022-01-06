ВОЗ заявила, что обнаруженный во Франции вариант коронавируса распространен нешироко

ЖЕНЕВА, 6 января. /ТАСС/. Вариант коронавируса В.1.640, обнаруженный во Франции, распространен нешироко и находится под наблюдением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявила в четверг на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове.

"Этот вариант был выявлен в сентябре 2021 года в некоторых странах, в ноябре 2021 года ВОЗ внесла этот вариант в список находящихся под наблюдением вариантов, а недавно была опубликована информация французских ученых", - напомнила она. По словам эксперта, этот штамм "не очень широко распространен". Во Франции, сказала она, на него приходится менее 1% случаев заражения.

"Это тот вариант, который мы отслеживаем, и мы дадим знать, если произойдут какие-либо изменения", - подчеркнула ван Керкхове, добавив, что имеющиеся вакцины эффективны в отношении как данного варианта, так и других вариантов.

В конце декабря в электронной библиотеке medRxiv появился препринт статьи французских исследователей, в котором говорится о 12 случаях заражения новым штаммом на юге Франции, причем указывается, что патоген мог быть завезен из Камеруна. Речь, по всей вероятности, идет о случаях, выявленных еще в начале декабря. Исследователи не берутся судить о свойствах штамма, указывая лишь, что у B.1.640.2 есть 46 мутаций, и констатируют непредсказуемость появления новых вариантов SARS-CoV-2, а также их завоза в тот или иной географический регион из-за рубежа.