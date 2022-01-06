Запасы угля в Алтайском крае превышают месячную потребность теплоснабжающих предприятий

БАРНАУЛ, 6 января. /ТАСС/. Запасы угля были сформированы на площадках Алтайского края для малых объектов теплоэнергетики, они превышают месячную потребность теплоснабжающих предприятий региона, где на протяжении последних двух месяцев в нескольких районах наблюдались проблемы с поставками топлива. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев.

В четверг на сайте Кремля был опубликован перечень поручений по итогам большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Глава государства поручил кабмину РФ и правительству Алтайского края принять до 10 января исчерпывающие меры для бесперебойного обеспечения углем производителей тепловой энергии и жителей региона зимой 2022 года. По данным властей, проблемы с приобретением угля у жителей возникли из-за отсутствия поставок с территории соседнего Казахстана - основного поставщика региона - и роста цен на уголь из Кемеровской области.

"По состоянию на 6 января запасы угля на площадках края для объектов малой теплоэнергетики составляют 116 тыс. тонн, что превышает месячную потребность теплоснабжающих предприятий в твердом топливе. Данные запасы угля находятся как на котельных, так и на топливных площадках региона. Краевой резервный запас угля составляет 29 тыс. тонн. Кроме того, в январе 2022 года планируется дополнительная поставка угля в резерв Алтайского края в объеме 22 тыс. тонн", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что уголь для реализации населению имеется в наличии на складах и железнодорожных станциях во всех муниципальных образованиях региона в общем объеме 42 тыс. тонн. Запасы топлива на ТЭЦ соответствуют утвержденным нормативам, поставки осуществляются в соответствии с графиками.

"Основным и самым сложным при реализации поручений президента РФ будет поиск путей и возможностей удешевления угля, который поставляется для нужд населения. Эта работа будет вестись совместно с уполномоченными председателем правительства РФ [Михаилом Мишустиным] федеральными органами исполнительной власти", - отметил Негреев.

Проблемы с поставками угля испытывали жители нескольких районов Алтайского края в течение двух месяцев. В связи с перебоями поставок в Локтевском районе региона следователи возбудили уголовное дело о халатности. По данным регионального министерства строительства и ЖКХ, реальный дефицит угля на рынке связан также с тем, что большая его часть отправляется на экспорт.