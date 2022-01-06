Мурашко: система здравоохранения РФ справляется с высокой нагрузкой в новом году

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Система здравоохранения России, несмотря на высокую нагрузку на все подразделения медслужбы, справляется с поставленными задачами. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В первые дни нового, 2022 года крайне высокую нагрузку испытывают все подразделения медицинской службы, оказывающие экстренную медицинскую помощь. При этом система здравоохранения хорошо справляется со стоящими перед ней задачами. Прежде всего рост нагрузки связан с большим количеством дорожно-транспортных происшествий (ДТП)", - сказал министр на заседании штаба по коронавирусу и организации медпомощи в праздничные дни.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, по данным Федерального центра медицины катастроф, с 1 по 5 января в чрезвычайных ситуациях с медико-санитарными последствиями пострадали 438 человек, 323 из них - в ДТП, среди них 58 детей. Погибли 150 человек, из которых 73 - в ДТП, в том числе трое детей. Среди пострадавших 53 ребенка. Госпитализированы с мест чрезвычайных ситуаций 222 человека. "Всем детям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и госпитализированным в лечебные учреждения, специалистами ведущих федеральных медицинских центров проведены телемедицинские консультации. Обязательное телемедицинское консультирование детей, пострадавших в ЧС и требующих стационарного лечения, организовано в соответствии с решением Минздрава России в целях повышения эффективности оказания экстренной медпомощи детям", - отметили в министерстве.