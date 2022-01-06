В партии Порошенко заявили, что арест активов коснулся телеканалов "5 канал" и "Прямой"

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Судебное решение об аресте активов пятого президента страны Петра Порошенко распространяется на телеканалы "Прямой" и "5 канал". Об этом сказано в заявлении партии Порошенко "Европейская солидарность" в четверг.

"Кроме имущества Порошенко судья Бортницкая-Татарова арестовала активы "Прямого" и "5 канала". Это четко показывает, что в первую очередь режим [президента Владимира] Зеленского стремится положить конец свободе слова, сделать невозможной любую критику власти в информационном пространстве", - говорится в нем. При этом в партии заявили, что с ноября 2021 года указанные каналы не принадлежат экс-президенту.

Ранее в четверг Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко, проходящего по уголовному делу о государственной измене. По данным СМИ, среди арестованного имущества - квартиры, земельные участки. Кроме того, арестованы корпоративные права и доли Порошенко в ряде инвестиционных фондов, в телерадиокомпаниях, страховых компаниях, банках и других учреждениях и предприятиях. Между тем, арест не распространяется на наличные средства бывшего президента. Адвокат считает, что главная цель этого решения - препятствовать Порошенко осуществлять политическую деятельность. Он также подчеркнул, что решение об аресте имущества будет обжаловано.

Порошенко в настоящее время находится за рубежом. Ранее в четверг он сообщил, что намерен прибыть на Украину 17 января. По словам политика, он примет участие в судебных заседаниях, а также встретится с руководством офиса генерального прокурора.

Экс-президент является фигурантом уголовного дела, которое касается поставок донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело открыто по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Бывшему президенту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. По делу также проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и предприниматель Сергей Кузяра.

Украинские СМИ сообщили, что офис генерального прокурора Украины подготовил ходатайство в суд, в котором просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен (около $37 млн).