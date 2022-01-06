ВОЗ сообщила о максимуме заразившихся COVID-19 в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 6 января. /ТАСС/. Более 2,6 млн заразившихся коронавирусом зарегистрировано в мире за последние 24 часа, что является самым высоким суточным показателем за все время пандемии. Эти данные опубликовала в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 19:13 мск 6 января в ВОЗ поступили сведения о 296 496 809 инфицированных и 5 462 631 умершем. Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 2 618 130, летальных исходов - на 8 168.

Предыдущий антирекорд был установлен в среду: в течение 24 часов в ВОЗ пришли сообщения о 2 294 039 заразившихся. За последние девять дней суточный прирост выше 1 млн инфицированных был зафиксирован восемь раз. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 56 843 327. Далее следуют Индия (35 109 286), Бразилия (22 323 837), Великобритания (13 835 338) и Франция (10 645 841). Летальных исходов больше всего в США - 824 175, вторую строчку занимает Бразилия (619 384), третью - Индия (482 876). Далее следуют Россия (313 817) и Мексика (299 711).

Согласно опубликованному в четверг эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, за неделю с 27 декабря по 2 января в мире было выявлено 9 520 488 новых случаев заражения, что на 71% больше, чем за предыдущие семь дней. Вместе с тем смертность за неделю снизилась на 10%: всего было зарегистрировано 41 178 летальных исходов. По данным организации, резкий рост числа инфицированных с 27 декабря по 2 января отмечен в Америке (на 100% по сравнению с предыдущей неделей), Юго-Восточной Азии (на 78%), Европе (на 65%), Восточном Средиземноморье (на 40%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 38%). Смертность выросла (на 22%) в Африке, тогда как в остальных пяти регионах ВОЗ она снизилась.