{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Гинцбург: подросткам после вакцинации от COVID-19 лучше избегать тяжелых физнагрузок

Необходимо дать немного больше энергии иммунной системе, отметил директор Центра им. Гамалеи
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург Евгений Одиноков/POOL/ТАСС
Описание
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
© Евгений Одиноков/POOL/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Подросткам, как и взрослым, первые пару дней после вакцинации против новой коронавирусной инфекции следует избегать тяжелых физических нагрузок, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"Рекомендации для подростков такие же, что и для взрослых, - не допускать больших физических нагрузок в первые один-два дня после вакцинации. Пожалеть себя и немного больше дать энергии иммунной системе. Больше отдыхать и все", - отметил ученый.

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
Новый год и Рождество
Паства Коптской православной церкви в Египте отмечает Рождество
Поздравить главу церкви и всех египетских христиан в кафедральный собор Рождества Христова приехал президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси
Читать полностью