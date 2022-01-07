Путин посетил рождественское богослужение в домовой церкви резиденции Ново-Огарево

Путин пришел на богослужение один, в костюме со светлой рубашкой, но без галстука. Остановившись перед образами, глава государства несколько раз перекрестился под звуки молитвы. Через некоторое время он поставил свечу перед иконой Рождества Христова.

Каменная церковь на этом месте была возведена в 1765 году, в последующие годы перестраивалась, а в 1932 году была закрыта и затем - без верхнего купола и колокольни - приспособлена под жилое помещение. В 2004 году храм был отреставрирован и стал домовой церковью президентской резиденции. Так как историческая церковь из-за своего месторасположения не может принять всех желающих, за пределами резиденции в селе Усово в 2000-х годах был построен и новый Спасский храм.

Села Огарево и Усово возникли в середине XV века и фактически слились к концу XVII века. После этого в документах они периодически фигурируют под названием "Спасское" - по наименованию деревянной церкви Спаса Нерукотворного Образа 1627 года постройки. Под этим же именем был освящен и возведенный на данном месте в 1765 году каменный храм.

Путин на рождественских богослужениях

Глава государства традиционно в Рождество посещает храм за пределами Москвы. В прошлом году он был на богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. Трижды - в 2012, 2019 и 2020 годах - Путин посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили в младенчестве. В 2018 году президент встретил Рождество также в Санкт-Петербурге, в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице, где был крещен его отец. В 2017 году глава государства прибыл на рождественское богослужение в Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде, в 2016 году - в сельский храм Покрова Пресвятой Богородицы, расположенный под Воронежем. До этого два года Путин приезжал на рождественские службы в церкви близ Сочи: храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя, возведенный возле Олимпийского парка, и трехпрестольный храм в честь икон Божией Матери Песчанской и Владимирской в Троице-Георгиевском монастыре в селе Лесное Адлерского района.

Президент также бывал на Рождество в храме Покрова Богородицы в селе Тургиново Тверской области, в церкви во имя святых мучеников Александра и Антонины Римских в селе Селище Костромской области, в Сретенской церкви в поселке Соломенное в Карелии, в Прокопьевском соборе в Великом Устюге и в Ново-Иерусалимском мужском монастыре. В 2006 году Путин встречал праздник в одной из церквей Якутска, где в это время стоял 50-градусный мороз. В столице глава государства отмечал Рождество в 2001 году - в храме Христа Спасителя, и в 2000 году, когда, будучи еще исполняющим обязанности президента РФ, побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.