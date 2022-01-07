Заболевший COVID-19 министр обороны США заявил, что ждет возвращения к полноценной работе

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин, у которого ранее был выявлен новый коронавирус, заявил в четверг, что он с нетерпением ждет своего возвращения к полноценной работе в Пентагоне. По словам Остина, благодаря вакцинации болезнь у него проходит в гораздо более легкой форме, чем могла бы, если бы он не сделал прививку.

"Я очень рад тому, что я полностью вакцинирован и прошел ревакцинацию. Мой врач говорит, что благодаря этому болезнь в моем случае проходит в гораздо более легкой форме. Я с нетерпением жду возможности вернуться в офис и продолжить борьбу с этим быстро меняющимся вирусом", - сказал Остин на проходящих в формате "два плюс два" переговорах глав внешнеполитических и военных ведомств США и Японии. Встреча должна была состояться в очном формате в Вашингтоне, однако из-за ситуации с коронавирусом от такого варианта пришлось отказаться, мероприятие проводится в онлайн-режиме.

Об обнаружении у себя нового коронавируса 68-летний Остин объявил 2 января. Тогда же он пояснил, что не передает другим полномочия министра обороны и, "насколько это возможно", намерен в виртуальном формате принимать участие в ключевых мероприятиях. На очных встречах его временно представляет первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге в среду отмечал, что Остин продолжает активно работать, несмотря на заражение ковидом, его состояние не вызывает у медиков никаких опасений. По словам Кирби, министра даже не пришлось возить на осмотр в военно-медицинский Центр имени Уолтера Рида в пригороде столицы США, "он поправляется дома".