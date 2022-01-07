Патриарх Кирилл сообщил, что за Рождественским богослужением молился о мире в Казахстане

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ночного рождественского богослужения в храме Христа Спасителя молился об установлении мира в Казахстане. Об этом сам предстоятель Русской православной церкви сообщил в проповеди по окончании литургии.

"Сегодня в меру своих сил я молился, чтобы Господь приклонил милость свою к народу Казахстана, чтобы прекратилась эта междоусобная брань, чтобы водворился мир. И верим, что по милости Божией так и произойдет. Но в ответ на Божье благоволение люди должны со своей стороны употреблять усилия, чтобы быть достойными божественного благоволения, а поэтому всякое установление мира там, где мира нет, требует огромных усилий, и в первую очередь всегда от тех, кто вовлечен в конфликт, требует некоего самоограничения в своих требованиях, в своих устремлениях", - сказал патриарх.

Он отметил, что "если противоборствующие стороны способны принимать на себя обязательства по такому самоограничению, тогда и достигается мир". "А без этого только лишь перетягивание каната, кто сильнее. И дай Бог, чтобы на земле Казахстана, отмеченного подвигом множества новомучеников и исповедников Церкви нашей, подлинно водворился мир. Мы будем молиться об этом, трудиться и надеяться, что так и будет", - добавил предстоятель РПЦ.

Патриарх обратил внимание на то, что сегодня совсем рядом, на территории некогда единой огромной страны, на территории исторической Руси, происходят тяжелейшие события, когда люди столкнулись с тяжелейшим гражданским конфликтом и проливается кровь. "Мы не можем быть безразличными к этому пролитию крови, к этим столкновениям, к этому человеческому беспорядку", - отметил он.