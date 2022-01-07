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Патриарх Кирилл надеется, что его работа с папой Франциском поможет установлению мира

Патриарх отметил, что ценит добрые отношения с Папой Римским

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по окончании ночного рождественского богослужения в храме Христа Спасителя заявил о том, что ценит добрые отношения с Папой Римским Франциском, и надеется на совместные действия, которые будут направлены, в том числе, на достижение мира в регионах, охваченных конфликтами.

"Я хотел бы поблагодарить наших гостей, католического архиепископа Паоло Пецци, который пребывает здесь, в Москве. Я благодарю вас за то послание от папы Франциска, которое вы передали мне. Я очень ценю те добрые отношения, которые между нами сложились, и дай Бог, чтобы эти отношения преломлялись во многих и многих добрых совместных действиях. В том числе и направленных на достижение мира там, где мира сегодня нет", - сказал патриарх в проповеди по окончании литургии.

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Франциск (Папа Римский)ВатиканРоссияКирилл (патриарх)
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