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Облачная погода, небольшой снег и до минус 5 ожидаются в Москве 7 января

В ночь на 8 января температура воздуха в столице может опуститься до 11 градусов мороза

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до минус 5 ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице от минус 3 до минус 5 градусов. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 11 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет пониженным и составит около 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться от минус 2 до минус 7 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до 14 градусов мороза.

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