Президент Киргизии заявил, что традиции Рождества стали частью культуры народа республики

БИШКЕК, 7 января. /ТАСС/. Православное Рождество и связанные с ним традиции стали в Киргизии частью культуры ее многоконфессионального народа. Об этом заявил в пятницу глава киргизского государства Садыр Жапаров в обращении к народу по случаю празднования в стране Рождества Христова.

"Этот праздник - один из священных праздников православия! Праздник Рождества и связанные с ним традиции стали неотъемлемой частью культуры поликонфессионального народа Кыргызстана", - сказал он.

По словам Жапарова, православное Рождество "рождает добрые и светлые мысли, укрепляет семейные ценности, взаимопонимание и уважение, согласие в обществе".

"Праздник Рождества Христова является одним из государственных праздников страны. Православная Церковь в Кыргызстане, наряду с другими конфессиями, всегда активно участвует в общественной жизни страны, способствует сохранению нравственных устоев общества посредством многочисленных мероприятий, стремится к развитию благотворительности, воспитанию молодежи и укреплению института семьи", - продолжил он.

При этом президент Киргизии особо отметил, что "богатое духовное наследие народа Кыргызстана всегда было основой межэтнического и межконфессионального мира и согласия в нашей стране".

В Киргизии 7 января официально является праздничным и выходным днем.