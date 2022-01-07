Рост турпотока на 40% ожидают в Крыму после открытия горнолыжного курорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Создание горнолыжного курорта в Крыму позволит увеличить туристический поток на полуостров в зимние месяцы на 30-40%, сообщил ТАСС генеральный директор Корпорации развития региона Дмитрий Ворона.

В октябре 2021 года Ворона сообщил, что власти Крыма ведут переговоры с потенциальным инвестором о начале создания в 2022 году первого горнолыжного курорта на полуострове. Корпорация рассматривает две площадки: популярное у туристов плато Ай-Петри в Ялте и район Ангарского перевала между Симферополем и Алуштой.

"Практика других регионов показывает, что после создания горнолыжной инфраструктуры загрузка отелей в зимний период возрастает на 30-40%, если брать ко всему турпотоку за год. Это, конечно, огромные цифры, импульс к развитию Крыма. Мы, как корпорация, вместе с нашим вице-премьером - министром экономики республики Ириной Кивико очень активно работаем над тем, чтобы горнолыжный курорт был построен в Крыму. Полуострову необходимо получить статус одной из горнолыжных столиц России", - сказал Ворона.

По его словам, вопрос возможного выделения государственной поддержки проекту обсуждался с главой Крыма Сергеем Аксеновым. "Проект очень капиталоемкий и требовательный к территории, на которой он реализуется, поскольку предложенные площадки находятся в охраняемых природных зонах. Один из главных - это вопрос водоснабжения. Чтобы работали снежные пушки, необходима вода. В условиях нашего дефицита необходимо решить эту проблему не в ущерб экологии и жителям полуострова. Конечно, [будут проводиться дополнительные исследования]", - добавил Ворона.

Власти Крыма в 2019 году заказали у экспертной организации исследование на пригодность для катания склонов гор Чатыр-Даг и Ай-Петри. Специалисты должны были изучить запасы источников воды в районе будущих трасс. Подобная оценка в регионе проводилась впервые за всю историю региона. Власти Ялты в 2020 году сообщили, что на горе Ай-Петри нет достаточного количества источников воды для генерации искусственного снега, что осложняет создание там горнолыжного курорта.

Крым в 2021 году в четвертый раз подряд побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году республику посетили 9,5 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.