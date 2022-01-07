Около 70% объектов культурного наследия Крыма нуждаются в реставрации

ТАСС, 7 января. Порядка 70% всех объектов культурного наследия Крыма нуждаются в противоаварийных либо реставрационных работах. Об этом сообщила ТАСС министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.

"Сегодня на территории Крыма около 70% объектов культурного наследия нуждаются в противоаварийных или реставрационных работах", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что сюда входят как федеральные, так и региональные памятники.

Всего на территории Республики Крым к настоящему моменту находится 4 831 объект культурного наследия федерального, регионального значения и выявленных объектов культурного и археологического наследия. Самые известные из них - музей-заповедник "Судакская крепость", Воронцовский дворец, Ливадийский дворец и другие. Примерно половина всех объектов, 2 737, это вновь выявленные объекты культурного наследия.

Ранее ТАСС сообщал, что реставрационные работы планируют провести на одном из крупнейших культурных памятников Крыма, Судакской крепости, а также в так называемой Доковой башне в Феодосии, сохранившейся со средних веков.