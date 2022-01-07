В Перми из-за снегопада четыре рейса направили на запасные аэродромы

ПЕРМЬ, 7 января. /ТАСС/. Сильный снегопад стал причиной временного закрытия взлетной полосы международного аэропорта в Перми, из-за чего два рейса отменили по решению авиакомпаний и четыре перенаправили на запасные аэродромы. В настоящее время работа аэропорта восстановлена, но несколько рейсов на вылет задерживаются, сообщает в пятницу пресс-служба аэропорта.

"Сегодня с 03:00 [01:00 мск] международный аэропорт Пермь ограничил прием и отправление воздушных судов в связи с усилением осадков и необходимостью расчистки аэродрома от снега. Ситуацию осложняло гололедно-изморозевое отложение. На перроне и взлетной полосе в усиленном режиме работала спецтехника. Не смогли совершить посадку в аэропорту Большое Савино и направлены на запасной аэродром в Екатеринбург рейсы DP 6515 из Москвы, DP 569 и FV 6581 из Санкт-Петербурга. Экипаж рейса DP 365 из Сочи принял решение уйти на запасной аэродром в Казань", - говорится в распространенном сообщении.

При этом два рейса из Москвы и Минеральных Воды были отменены по решению авиакомпаний. Также рейсы, которые не вылетели в Пермь до наступления неблагоприятных метеоусловий, ожидают отправления в аэропортах. На данный момент, по информации онлайн-табло, на прилет задерживаются девять рейсов, на вылет - три. С пассажирами работают службы аэропорта и представители авиакомпаний.

Уточняется, что работа аэропорта восстановлена в 06:00 мск. "С 8:00 местного времени взлетно-посадочная полосы в пермском аэропорту полностью восстановлена, рейсы обслуживаются в стандартном режиме без ограничений. После прибытия задержанных рейсов самолеты будут направлены в пункты назначения согласно расписанию, указанному на онлайн-табло", - уточнили в пресс-службе.