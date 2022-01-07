В Приморье в 2022 году ликвидируют очередь в детсады в одном из крупнейших сел ДФО

ТАСС, 7 января. Правительство Приморского края намерено в 2022 году ликвидировать очередь в детсады в селе Чугуевка - одном из крупнейших на Дальнем Востоке. Решить проблему планируется за счет строительства детского сада на 120 мест по нацпроекту "Демография", сообщила в пятницу пресс-служба губернатора.

"Сейчас здесь в очереди на места в дошкольных учреждениях около 90 детей. Садик же рассчитан на 120 мест, поэтому уже в этом году все желающие получат путевку. Основные виды работ завершены. Сейчас, несмотря на новогодние каникулы, идет замывка помещений, подготовка к размещению оборудования, которое уже закуплено", - приводятся в сообщении слова главы региона Олега Кожемяко.

Подрядчик завершил строительно-монтажные работы в конце 2021 года, до 1 сентября планируется благоустроить территорию, выполнить монтаж оборудования, набрать персонал.

В Чугуевке живет более 12 тыс. человек, это третье по численности населения село на Дальнем Востоке. Населенный пункт находится в 190 км в северо-востоку от Владивостока.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. В частности, по нацпроекту вводятся детские дошкольные места, уже введено в эксплуатацию 1,1 тыс. детских садов на 167 тыс. мест.