В Австралии спасли двух рыбаков и ребенка, заблокированных в месте обитания крокодилов

СИДНЕЙ, 7 января. /ТАСС/. Австралийские рейнджеры спасли двух рыбаков и семилетнего ребенка, оказавшихся заблокированными в месте обитания гребнистых крокодилов. Об этом в пятницу сообщили в полиции Северной территории страны.

"Полиция и рейнджеры Северной территории спасли двух взрослых и ребенка с берега реки Дейли. Рыбаки активировали аварийный маяк после того, как их лодка была выброшена на берег во время шторма. Они оставили на песке сообщение для спасателей, указав, что живы и в безопасности", - сообщили в полиции, отметив, что эта надпись на песчаном берегу реки и позволила вертолетным группам достаточно быстро найти потерпевших крушение.

Особую тревогу спасателей вызвал тот факт, что рыбаки оказались заблокированы на заболоченном берегу реки Дейли, расположенной в 250 км к юго-востоку от Дарвина и протекающей по территории заповедника Дейли ривер, где обитают гребнистые крокодилы - одни из самых опасных хищников на Земле. Там потерпевшие крушение провели почти сутки, сумев избежать нападения.

После того, как место крушения лодки было обнаружено спасателями, за рыбаками вылетел вертолет береговой службы, который и доставил спасенных в Дарвин, где они смогли пройти медицинское обследование и затем отправиться домой.

Ежегодно в Австралии фиксируется не менее 10 нападений крокодилов на людей и примерно 25% этих атак оказываются смертельными для человека. Наиболее опасными считаются гребнистые крокодилы, обитающие на северо-восточном, северном и северо-западном побережьях континента. Хищники, популяция которых на континенте насчитывает около 200 тыс. особей, находятся под защитой местного законодательства, убивать их запрещено.

Гребнистый крокодил - крупнейший наземный хищник и рептилия на планете. Самцы могут достигать в длину семи метров при массе до двух тонн. Этот крокодил может жить в соленой воде, но, как правило, обитает в мангровых болотах, дельтах, лагунах и в нижнем течении рек. Рептилии этого вида чрезвычайно агрессивны и практически не боятся человека.