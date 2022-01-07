Путин поздравил православных христиан и россиян с Рождеством Христовым

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил россиян и православных верующих с Рождеством Христовым, назвав его одним из любимых христианских праздников и выразив признание за деятельность Русской православной церкви (РПЦ) и другим христианским конфессиям страны. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Один из главных и самых любимых христианских праздников, Рождество имеет особый нравственный смысл. Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", - говорится в поздравлении президента.

По его словам, РПЦ вносит "огромный созидательный, истинно подвижнический вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, патриотического, культурного наследия, в укрепление института семьи и воспитание молодежи".

"Развивается их взаимодействие с государственными и общественными организациями, совершенствуется межрелигиозный диалог, большое внимание уделяется социальному служению, благотворительным и просветительским инициативам. Столь важная, многогранная деятельность достойна искреннего признания", - добавил президент.