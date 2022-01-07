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Протесты в Казахстане
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Рогозин заявил, что обстановка в Байконуре и на космодроме спокойная

В Казахстане со 2 января проходят акции протеста в нескольких городах

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в городе Байконур и на космодроме сохраняется спокойная обстановка.

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"По докладу оперативного штаба, обстановка в городе Байконур и на объектах космодрома спокойная", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

В Казахстане со 2 января проходят акции протеста в нескольких городах республики. Как сообщил в среду телеканал "Мир-24", режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана.

По информации телеканала "Хабар-24", режим ЧП будет действовать до 19 января. Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане.

Ранее в секретариате ОДКБ сообщили о направлении в Казахстан Коллективных миротворческих сил. В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Казахстана российской части миротворческого контингента.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичКазахстанРоссияПротесты в Казахстане
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