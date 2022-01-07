Мишустин посетил храм в канун Рождества

Рождество по юлианскому календарю: история и традиции праздника

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"Председатель правительства Михаил Мишустин в канун светлого праздника Рождества Христова посетил один из храмов Русской православной церкви", - говорится в сообщении.

В 2021 году премьер на Рождество посетил собор святого Архистратига Михаила в Сочи, который является первым каменным храмом Русской православной церкви на Черноморском побережье Кавказа.

Весной Мишустин также посещал православный храм в Подмосковье по случаю Пасхи.