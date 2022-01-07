Мишустин посетил храм в канун Рождества

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по случаю Рождества посетил православный храм, сообщила пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин в канун светлого праздника Рождества Христова посетил один из храмов Русской православной церкви", - говорится в сообщении.
В 2021 году премьер на Рождество посетил собор святого Архистратига Михаила в Сочи, который является первым каменным храмом Русской православной церкви на Черноморском побережье Кавказа.
Весной Мишустин также посещал православный храм в Подмосковье по случаю Пасхи.