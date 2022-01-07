Более 30 тыс. сотрудников Росгвардии обеспечили безопасность рождественских богослужений

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Более 30 тыс. сотрудников Росгвардии обеспечили безопасность во время рождественских богослужений по всей стране. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"Более 30 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с другими ведомствами приняли участие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности во время проведения рождественских богослужений на всей территории РФ", - сообщили в Росгвардии.

Экипажи вневедомственной охраны несли службу на маршрутах патрулирования в круглосуточном режиме. Специалисты инженерно-досмотровых групп Росгвардии совместно с коллегами из взаимодействующих структур проверили храмы перед началом рождественской службы. "Кроме того, многие военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии, их родные и близкие встретили светлый праздник Рождества с молитвой в храмах", - добавили в пресс-службе.