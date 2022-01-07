{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество

Более 30 тыс. сотрудников Росгвардии обеспечили безопасность рождественских богослужений

Экипажи вневедомственной охраны несли службу на маршрутах патрулирования в круглосуточном режиме

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Более 30 тыс. сотрудников Росгвардии обеспечили безопасность во время рождественских богослужений по всей стране. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

На эту тему
Рождество по юлианскому календарю: история и традиции праздника
Рождество по юлианскому календарю:

"Более 30 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с другими ведомствами приняли участие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности во время проведения рождественских богослужений на всей территории РФ", - сообщили в Росгвардии.

Экипажи вневедомственной охраны несли службу на маршрутах патрулирования в круглосуточном режиме. Специалисты инженерно-досмотровых групп Росгвардии совместно с коллегами из взаимодействующих структур проверили храмы перед началом рождественской службы. "Кроме того, многие военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии, их родные и близкие встретили светлый праздник Рождества с молитвой в храмах", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияНовый год и Рождество
Протесты в Казахстане
В Байконуре создали оперативный штаб на фоне событий в Казахстане
В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что в его состав входят администрация города, руководители правоохранительных органов, предприятий и космодрома
Читать полностью