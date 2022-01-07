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В Байконуре создали оперативный штаб на фоне событий в Казахстане

В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что в его состав входят администрация города, руководители правоохранительных органов, предприятий и космодрома

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Оперативный штаб создан в городе Байконуре для поддержания общественного порядка и безопасной работы предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в пятницу.

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"Сфера деятельности оперштаба: ритмичная и безопасная работа городских служб и предприятий, поддержание общественного порядка и безопасности", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в госкорпорации, в состав оперативного штаба входят администрация города Байконура, руководители правоохранительных органов, предприятий города и космодрома.

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