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Протесты в Казахстане
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СМИ: аэропорты Казахстана возобновляют полеты в Москву и Дубай

Авиакомпании республики постепенно возобновляют авиасообщение

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Аэропорты Казахстана с 15:00 по местному времени возобновляют полеты в Атырау, Туркестан, Шымкент, Москву и Дубай. Об этом сообщил в пятницу телеканал "Хабар-24".

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По его данным, авиакомпании республики постепенно возобновляют авиасообщение.

6 января работа аэропортов Алма-Аты, Актобе и Актау была блокирована в связи с обострившейся в Казахстане ситуацией, вызванной беспорядками в стране. В связи с этим несколько иностранных авиакомпаний приняли решение отменить полеты в Казахстан. "Аэрофлот" сообщил о приостановке продажи билетов на рейсы, запланированные в ближайшие две недели, а S7 до 23 января включительно не будет продавать билеты как на свои рейсы, так и на полеты в партнерстве с Air Astana.

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