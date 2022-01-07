СМИ: аэропорты Казахстана возобновляют полеты в Москву и Дубай

По его данным, авиакомпании республики постепенно возобновляют авиасообщение.

6 января работа аэропортов Алма-Аты, Актобе и Актау была блокирована в связи с обострившейся в Казахстане ситуацией, вызванной беспорядками в стране. В связи с этим несколько иностранных авиакомпаний приняли решение отменить полеты в Казахстан. "Аэрофлот" сообщил о приостановке продажи билетов на рейсы, запланированные в ближайшие две недели, а S7 до 23 января включительно не будет продавать билеты как на свои рейсы, так и на полеты в партнерстве с Air Astana.