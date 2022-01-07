Рождественская служба и крестный ход прошли в храме на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 7 января. /ТАСС/. Божественная литургия и крестный ход в честь православного праздника Рождества Христова прошли в полевом храме на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Как рассказал агентству помощник командующего российской группировкой войск в Сирии по работе с верующими протоиерей Родион Райш, в службе приняли участие военнослужащие, которые не находились на дежурстве.

"Сегодня в нашем полевом храме святого пророка Ильи мы отслужили божественную литургию в честь одного из самых великих праздников в православном мире - Рождества. По окончании литургии мы прошли крестным ходом по базе с зажженными свечами, чтобы благодать совместной молитвы соединила нас в едином порыве вместе с нашими близкими, которые находятся вдали от нас", - сказал Райш в беседе с корреспондентом агентства.

Он отметил, что небольшой полевой храм не смог вместить всех желающих посетить службу, поэтому пришедшие заполнили площадь перед ним. По словам военнослужащих, участие в рождественской литургии объединяет их с семьями, которые встречают праздник на родине.

В ходе крестного хода военнослужащие прошли по авиабазе, пронеся во главе колонны лик Христа, а также иконы Казанской Богоматери, Пророка Илии и хоругви с ликами святых.

Православные христиане 7 января отмечают один из главных христианских праздников - Рождество Христово. В Сирии действуют Православная и Антиохская православные церкви наряду с другими христианскими и мусульманскими конфессиями.