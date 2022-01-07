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Пандемия COVID-19
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В России впервые с 27 сентября зафиксировали менее 800 смертей из-за ковида за сутки

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в стране возросло за сутки на 22 035
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 787 против 802 днем ранее, до 314 604. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В стране зарегистрировали менее 800 смертей за сутки впервые с 27 сентября 2021 года.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,96%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки зафиксировали 72 смерти, в Санкт-Петербурге - 61, в Подмосковье - 38, в Красноярском крае - 34, в Челябинской области - 28, в Алтайском крае - 26.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 735, до 10 618 035. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

Количество выявленных за сутки случаев увеличилось после почти двух недель непрерывного снижения, при этом уже семь дней подряд в стране регистрируют менее 20 000 инфицированных.

В частности, в Москве за сутки выявили 3 694 заболевших, в Санкт-Петербурге - 1 291, в Подмосковье - 899, в Краснодарском крае - 404, в Свердловской области - 387, в Челябинской - 342.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось до 657 719, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 035, до 9 645 712.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 90,8% от общего числа заразившихся.

В частности, в Москве выздоровели 2 223 человека, в Санкт-Петербурге - 1 078, в Омской области - 991, в Самарской - 987, в Воронежской - 928, в Пермском крае - 710.

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