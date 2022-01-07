Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,85

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу перешел к росту после нескольких дней снижения и увеличился до 0,85, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В Москве, где число выявленных за сутки случаев заражения стало максимальным с 2 декабря 2021 года, показатель подскочил до 1,23 - наибольшего значения с конца октября.

В остальных девяти из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор остается заметно ниже единицы. В Санкт-Петербурге он составил 0,88, в Свердловской области - 0,83, в Ростовской - 0,82, в Пермском крае - 0,8, в Красноярском - 0,79.

В Воронежской области коэффициент равен 0,73, в Самарской - 0,71, в Московской - 0,68 (для региона это минимум с ноября прошлого года), в Нижегородской - 0,49.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.