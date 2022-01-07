Хайнань за три дня новогодних каникул посетили свыше 1,3 млн туристов

ХАЙКОУ /Китай/, 7 января. /ТАСС/. Свыше 1,32 млн туристов приняла южная китайская провинция Хайнань за три дня выходных по случаю празднования Нового года. Такие данные местных властей публикует портал "Жэньминьван".

С 1 по 3 января доходы провинции от туризма составили 1,77 млрд юаней ($277,8 млн). В провинциальном Управлении по туризму, культуре, телевидению, радио и спорту сообщили, что в праздничные дни были приняты все необходимые меры санитарного контроля. Туристические достопримечательности работали по предварительной записи, поток посетителей ограничивался, на входе измерялась температура, осуществлялась проверка цифрового "кода здоровья" (система отслеживания перемещения, не связана с вакцинацией - прим. ТАСС). Действовало правило обязательного ношения маски и соблюдения социальной дистанции. На некоторые мероприятия, в частности музыкальные концерты, также требовалось прохождение теста на ковид.

Согласно официальным данным, в период празднования Нового года средняя заполняемость отелей составила 73,1%, что на 6,2% выше показателя прошлого года. Общий туристический поток оказался выше, чем за аналогичный период 2021 года.

За три дня выходных также отмечен рост объема продаж товаров в магазинах беспошлинной торговли города Хайкоу, который увеличился на 9,7% в годовом выражении и составил 600 млн юаней ($94,1 млн). На новогодние праздники покупатели приобрели в duty free города 739 тыс. наименований товаров - рост на 9,74%.