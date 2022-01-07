Яркий метеор наблюдали в небе над Краснодарским краем

КРАСНОДАР, 7 января. /ТАСС/. Яркое свечение, которое наблюдалось в небе в разных районах Краснодарского края в ночь на пятницу, является ярким метеором (болидом), сообщил ТАСС заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов.

Ранее в пятницу в местных сообществах в социальных сетях опубликовали фото и видео, авторы которых зафиксировали свечение в небе, наблюдавшееся в разных районах Краснодарского края: на побережье Черного моря, вблизи Армавира.

"Все указывает на то, что наблюдался явно болид: для астероида слишком слабое свечение и непродолжительное", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пока не установлено, к какому метеорному потоку принадлежит болид.