В России более 1,4 млн человек приняли участие в рождественских богослужениях

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Рождественские богослужения в России посетили более 1,4 млн человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на сайте "МВД Медиа".

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"В рождественских богослужениях в 5,9 тыс. населенных пунктах Российской Федерации приняли участие 1,4 млн человек", - сказала она.

Безопасность обеспечивали 41,4 тыс. сотрудников полиции. Также была задействована Росгвардия, частные охранники, дружинники и казаки. В рамках профилактики правонарушений полицейские проверяли помещения и территории, где проводились праздничные мероприятия. Возле храмов и монастырей дежурили сотрудники ГИБДД.

"До завершения всех праздничных мероприятий сотрудники полиции продолжат нести службу в местах их проведения", - добавила Волк.