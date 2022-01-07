Медработникам в российских селах разрешили продавать лекарства

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Медицинские работники на селе в России получили право продавать лекарственные средства. Соответствующие изменения в законодательство вступили в силу с 1 января 2022 года.

"Правительство РФ уточнило особенности лицензирования фармацевтической деятельности обособленных подразделений медорганизаций. Медицинские работники в амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и центрах общей врачебной практики, расположенных в сельских населенных пунктах, где нет аптечной организации, смогут осуществлять льготный отпуск лекарств, а также осуществлять продажу лекарственных препаратов. Ранее это могли делать только фармацевтические работники", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что это поможет обеспечивать лекарствами жителей населенных пунктов, где нет аптек.

Кроме того, для таких медицинских организаций значительно упростили процедуру выдачи фармлицензий. Для них допускается одновременное лицензирование фармацевтической и медицинской деятельности.