Эксперты: постковидный синдром встречается примерно у каждого второго переболевшего

ХЕЛЬСИНКИ, 7 января. /ТАСС/. Постковидный синдром может наблюдаться примерно у каждого второго перенесшего коронавирус взрослого. К такому выводу пришла группа экспертов, назначенная в 2021 году финским министерством социальных дел и здравоохранения, после проводившегося несколько месяцев исследования. Его результаты были опубликованы в пятницу.

"Длинный ковид (постковидный синдром - прим. ТАСС) проявляется примерно у каждого второго переболевшего взрослого и примерно у одного из пятидесяти детей. Его выявляемость выше у тех, кому потребовалась госпитализация, однако он может возникнуть и после слабых симптомов или бессимптомного течения болезни", - говорится в выводах специалистов.

Согласно описанию, данному ВОЗ, постковидный синдром может проявляться через три месяца после болезни и длиться как минимум два месяца. К наиболее распространенным симптомам относятся усталость, затруднение дыхания, нарушение когнитивных способностей и ряд других.

Финские эксперты также установили, что используемые сейчас в стране вакцины на основе мРНК снижают риск развития постковидного синдрома у переболевших и уменьшают интенсивность его симптомов. Группа специалистов продолжит работу над изучением "длинного ковида" до конца года и за этот период представит новые выводы.

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили более 80% жителей старше 12 лет, третью дозу - около 20%, однако рост числа случаев инфицирования продолжается. В связи с распространением омикрон-штамма власти ужесточили целый ряд ограничений, которые ранее были ослаблены.