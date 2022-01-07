Суд в Москве арестовал на 15 суток активиста за пикет у посольства Казахстана

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток активиста Александра Зимбовского после пикета у посольства Казахстана. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

"Суд признал виновным Зимбовского А. Г. по ч. 1 ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение полиции") и ч. 1 ст. 19.3 КоАП ("Повторное нарушение правил митинга или пикета") и назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток", - сказали в суде.

Зимбовский вместе с другими активистами был задержан 6 января за пикет в поддержку протестующих Казахстана.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, к утру 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.