Резкое похолодание до минус 11-17 градусов ожидается в регионах ЦФО в ночь на 8 января

ТАСС, 7 января. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха в среднем на шесть-восемь градусов в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в ночь на 8 января, сообщается на сайтах местных гидрометцентров и региональных управлений МЧС.

Сильное похолодание в предстоящую ночь - до минус 11-17 градусов, по данным синоптиков, ожидается во Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, где в пятницу днем температура воздуха составляла минус два-пять градусов. "8 января ночью пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью - минус 10-15 градусов, днем - минус 7-12 градусов", - говорится в сообщении на сайте центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) по Владимирской области.

В Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областях днем в пятницу температура воздуха колебалась от нуля до минус одного-трех градусов, в ночь на 8 января похолодает до минус 7-12 градусов. "8 января на территории Брянской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью - минус 6-11 градусов, днем - минус трех-восьми градусов", - отмечается на сайте регионального управления МЧС.

На фоне перемены погоды 7 января местами возможно усиление ветра до 12-17 м/с и снегопады. Предупреждения об этом в пятницу опубликованы на сайтах Главных управлений МЧС по Калужской, Липецкой и Тамбовской областей. "7 января местами по Калужской области ожидается сильный снег, метель, усиление северо-западного ветра порывами 12-17 м/с, гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС по Калужской области.

По данным сайта Гидрометцентра России, 7 января под влиянием атмосферных фронтов циклона с центром над севером Европейской территории России в ЦФО местами пройдет снег, мокрый снег. Но 8 января и ночью 9 января территория округа будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Днем 9 января на северо-западе ЦФО под влиянием атмосферного фронта пройдет снег. Преобладающая температура воздуха ночью и днем - от минус четырех до минус 11 градусов, на северо-востоке - до минус 12-18 градусов.