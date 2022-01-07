Усадьбу промышленников Демидовых в Челябинской области отремонтируют за три года

ЧЕЛЯБИНСК, 7 января. /ТАСС/. Памятник истории и культуры федерального значения - усадьбу Демидовых "Белый дом" (Челябинская область) - отремонтируют за три года и откроют как музей. Объем финансирования ремонта превысит 1 млрд рублей, сообщил ТАСС в пятницу министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

"Белый дом" законсервировали в начале двухтысячных годов, его пытались ремонтировать, но крайне неудачно. В этом году начинается ремонт этого объекта культурного наследия федерального значения. "Белый дом" будут ремонтировать три года, он откроется как музей в 2024 году", - сказал собеседник агентства.

По словам Бетехтина, предполагается, что в новом музее, помимо основной экспозиции, будут работать выставки из других музеев региона. В экспозициях обязательно найдет свое отражение тема усадеб. "Будем ждать туда гостей со всей России", - отметил он.

"Белый дом" расположен в центральной части Кыштыма, на возвышенном берегу заводского пруда рядом с Верхнекыштымским железоделательным заводом (ныне - машиностроительный), строительство которого началось в 1757 году. Архитектурный ансамбль усадьбы составляют главный дом, два флигеля с башнями, сад и парк, ограда с воротами. В 1826 году здание дома было перестроено, наружная поверхность стен была покрыта известковой штукатуркой, с этого времени за зданием закрепилось его название.

О династии

Значимая часть уральских городов появилась вокруг промышленных заводов. Весомый вклад в их строительство внесла династия Демидовых, среди которых талантливые металлурги и организаторы промышленного производства, деятели науки, литературы и искусства, меценаты. Они вели переписки с французским философом Вольтером, шведским ботаником Карлом Линнеем, обсуждали концепцию Красного Креста с его основателем Анри Дюнаном, а Наполеон Бонапарт приходился Демидовым родственником. Династия, которая на протяжении нескольких поколений была известна по всей Европе, строила заводы в лесной глуши по личному указу Петра I.

След промышленной династии историки, архивисты до сих пор ищут. Обнаруживаются все новые документы, объекты, артефакты во Франции, Италии, Финляндии.