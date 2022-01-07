Остатки металлургического центра нашли в бывшей резиденции князей Волконских под Тулой

ТУЛА, 7 января. /ТАСС/. Археологи обнаружили остатки производства металла в Тульской области в культурных слоях XI и XVI веков на территории города Волкона, который был центром Волконского княжества. Об этом ТАСС сообщил в пятницу заведующий отделом археологических исследований музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров.

"Там был небольшой, в общем-то, раскоп, и в материалах XVI века как раз встречались многочисленные фрагменты металлургических шлаков и керамических сопел, которые использовались в металлургических горнах. Да, действительно, можно говорить, что был свой центр металлургического производства, были мастера, которые занимались варкой руды", - сказал Столяров.

По словам археолога, историка, проводившего исследования на месте обнаружения артефактов, Александра Шекова, были найдены два культурных слоя: нижний определяется как остатки древней славянской крепости конца X века - начала XI века, а верхний слой - как остатки древнего города Волкона. "Это остатки центра маленького городка, который, судя по всему, назывался Волкона и был центром Волконского княжества, это удельное княжество, из которого вышли знаменитые князья Волконские, в том числе предки Льва Николаевича Толстого по женской линии. Как Тимофеевское городище оно упоминается в писцовых книгах в 1620-е годы, возможно, название связано с именем князя Тимофея Волконского", - рассказал ТАСС Шеков.

Он отметил, что под Тимофеевским городищем находилось большое болото, из которого добывали железную руду. Предположительно, произведенный металл мог использоваться не только для изготовления предметов быта, но и оружия, поскольку во владении Волконских также было село Павшино, где проживали оружейники. "Село Павшино принадлежало Волконским, а мы знаем по историческим источникам, что во времена царя Михаила Федоровича Романова там, в селе, проживали казенные кузнецы, а это и были оружейники. То есть там существовало оружейное производство, это без сомнений, но когда оно возникло, мы пока точно сказать не можем", - добавил Шеков.

Столяров пояснил, что на месте обнаружения остатков металлургического производства были проведены в большей степени охранно-спасательные работы, в перспективе предстоит выполнить детальное исследование территории. "Результаты важны для изучения истории тульской металлургии", - добавил он.

Ранее ТАСС сообщал, что археологи музея-заповедника "Куликово поле" разработали программу по изучению мест древнего металлургического производства на 2020-2022 годы. Ее реализация поддержана губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и руководством Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ). Результаты исследований будут представлены, в том числе в рамках выставки "Между молотом и наковальней. История тульской металлургии". Ее открытие в выставочном пространстве "Археология" в Музейном квартале Тулы запланировано на начало 2023 года.