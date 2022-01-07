В Болгарии отменили международный фестиваль маскарадных игр

СОФИЯ, 7 января /ТАСС/. Международный фестиваль маскарадных игр "Сурва", который должен был состояться в городе Перник неподалеку от Софии в январе, отменен третий год подряд. Как сообщил в пятницу заместитель мэр города Стефан Крыстев, причиной отмены мероприятия, которое привлекало в город тысячи гостей, стал рост заболеваемости COVID-19.

"Администрация Перника провела всю необходимую подготовку, подготовила программу праздника, но, к сожалению, санитарные власти категоричны, фестиваль не может быть проведен, так как наш город по распространению заболевания находится в темно-красной зоне", - сообщил Крыстев.

В Болгарии продолжается быстрый рост заражения коронавирусом, за прошедшие сутки число инфицированных увеличилось на 5 525. В стране умерли 72 пациента с коронавирусом (97,2% из них не были вакцинированы), общее количество умерших достигло 31 375. В настоящее время в стране зарегистрировано 121 178 активных случаев заболевания. Госпитализированы 4 790 человек, из которых 503 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Согласно данным Минздрава, в Болгарии полностью вакцинировано около 35% населения старше 12 лет (примерно 1,93 млн человек).

Фестиваль "Сурва"

Фестиваль "Сурва - 2022" должен был пройти в Пернике в январе. Свою историю праздник ряженых в Пернике ведет с января 1966 года и является самым популярным зимним мероприятием в стране. С 1985 года эти соревнования получили международный статус, в 1995 году Перник стал членом Федерации европейских карнавальных городов. "Сурва" также имеет официальный сертификат ЮНЕСКО как мероприятие, включенное в Список всемирного нематериального культурного наследия.

"Сурва" - один из самых авторитетных фестивалей в Европе. Он представляет национальные игры с масками, которые являются частью болгарской фольклорной культуры. Кукеры - люди-колдуны, облаченные в козьи шкуры и скрывающие свои лица под устрашающими масками, изображают чудовищ, которые своим внешним видом отпугивают злых духов. Прогнать зло помогает и громкий звон колоколов и колокольчиков общим весом около 20 кг, которые кукеры надевают на себя.