Не менее 1 940 журналистов умерли из-за коронавируса в мире с начала пандемии

ЖЕНЕВА, 7 января. /ТАСС/. По меньшей мере 1 940 журналистов из 94 стран мира умерли вследствие заражения коронавирусом с марта 2020 года. В России зарегистрировано 42 таких случая, сообщила в пятницу в Женеве неправительственная организация Press Emblem Campaign (PEC).

По меньшей мере 1 940 журналистов умерли от COVID-19 в 94 странах", - говорится в сообщении. Больше всего таких случаев в Бразилии - 295. Далее следуют Индия (279), Перу (199), Мексика (122), Колумбия (79), Бангладеш (68), США (67), Италия (61), Венесуэла (59). Замыкает первую десятку Эквадор (51). В России, по данным PEC, зарегистрировано 42 случая смерти работников СМИ от ковида, и она делит вместе с Индонезией 12 и 13 место в списке, между Аргентиной (46) и Ираном (34).

В 2021 году PEC зафиксировала не менее 1 400 летальных исходов, изучаются обстоятельства еще более 50 случаев смерти журналистов.

Подсчеты основаны на сведениях, поступивших от местных СМИ, национальных ассоциаций прессы и от региональных представителей организации. "Подлинное число жертв, безусловно, является более высоким, поскольку причина смерти журналистов не всегда бывает определена или же объявлена. В некоторых странах нет надежной информации", - констатировала PEC. Как отметила организация, сотрудники СМИ подвергаются особому риску в условиях пандемии, поскольку они "должны предоставлять информацию с места событий".

Press Emblem Campaign, созданная в 2004 году, обладает консультативным статусом при ООН.