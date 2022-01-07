Более 620 человек приняли участие в московском рождественском забеге

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Рождественский забег состоялся 7 января в Лужниках в Москве, дистанцию преодолели 625 человек в новогодних костюмах, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента спорта.

Протяженность маршрута составила пять километров. Проверить свои силы могли горожане старше 18 лет. Предварительно каждому участнику необходимо было пройти онлайн-регистрацию.

"Всего в забеге приняли участие 625 человек. Согласно итоговой таблице, лучшим среди мужчин стал Дмитрий Мартынов, который преодолел дистанцию за 17 минут 28 секунд. В свою очередь среди женщин лучшей стала Надежда Анфимова, пробежавшая дистанцию за 20 минут 52 секунды", - рассказали в пресс-службе.

На финише всем участникам вручили памятные медали. Забег состоялся в рамках зимнего спортивного фестиваля.