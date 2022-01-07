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Пандемия COVID-19
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Канцлер Австрии заразился коронавирусом

Карл Нехаммер находится на домашнем карантине и чувствует себя хорошо

ВЕНА, 7 января. /ТАСС/. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заразился коронавирусом и находится в домашнем карантине. Об этом сообщило в пятницу ведомство австрийского федерального канцлера.

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Нехаммер в пятницу получил положительный результат теста на ковид после возвращения из отпуска во вторник. "Нехаммер, разумеется, привит три раза. Он находится в домашнем карантине", - говорится в заявлении. Жена и дети канцлера не заражены.

Как отмечается, у канцлера не проявились симптомы заболевания. "Нет причин для беспокойства, я чувствую себя хорошо", - заявил Нехаммер.

На фоне факта заражения австрийский канцлер также призвал население прививаться от ковида, чтобы избежать осложнений на случай болезни.

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