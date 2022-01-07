Движение междугородних автобусов временно ограничили в Татарстане

ТАСС, 7 января. Ограничения для движения междугородних автобусов введены в пятницу вечером в Татарстане из-за метели. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 19:00 мск 7 января до улучшения погодных условий вводится временное ограничение движения междугородних автобусов", - отмечается в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 7 и 8 января в Татарстане ожидается снег, метель с ухудшением видимости, усиление ветра до 18 м/с. На дорогах гололедица, местами ожидаются снежные заносы.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.