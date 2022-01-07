В Петербурге в рождественскую ночь закрыли две кальянные и один бар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Работа двух кальянных и одного бара в Петербурге была остановлена в рождественскую ночь из-за нарушений коронавирусных ограничений. Заведения продолжали принимать гостей после полуночи, а у самих посетителей отсутствовали QR-коды, сообщили в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"В пяти заведениях выявлены нарушения. Кальянные на улицах Жуковского и Ломоносова, три бара на улицах Жуковского, Некрасова и Литейном проспекте принимали посетителей после полуночи. В заведениях отсутствовали QR-коды. <…> Представителями Следственного комитета в баре на улице Некрасова изъят алкоголь и два кассовых аппарата. Работа двух кальянных и бара приостановлена, помещения опечатаны", - рассказали в пресс-службе.

Владельцам заведений, в которых были выявлены нарушения, грозят штрафы в размере до 300 тыс. рублей, отметили в пресс-службе. Ночной рейд по проверке соблюдения коронавирусных ограничений проводили сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, Комитета по промышленной политике инновациям и торговле и Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом России.

По последним данным, в Петербурге выявили 861 398 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 806 155 человек (1 078 за сутки), умерли 28 447 (61 за сутки). За последние сутки в городе выявили 1 291 случай заражения.