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Пандемия COVID-19

Гинцбург заявил, что положительный ПЦР после применения назальной вакцины не исключен

Однако вероятность этого мала, отметил директор Центра им. Гамалеи
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. ПЦР-тест после применения назальной вакцины от коронавируса может показать положительный результат, однако вероятность этого мала, так как вирус на слизистой уничтожается очень быстро, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Не исключено, но это очень короткий промежуток времени, и нужно постараться, чтобы уловить этот промежуток, чтобы получить положительный ПЦР, пока фагоцитирующие клетки не сожрут этот вирус. При этом вирус должен находиться в каком-то очень концентрированном состоянии", - рассказал ученый.

В октябре 2021 года Минздрав России выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. Как отмечал директор центра Александр Гинцбург, эта вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции. По словам ученого, назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке и обеспечивает дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в наш организм.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
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