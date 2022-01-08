НУР-СУЛТАН, 8 января. /Корр. ТАСС Андрей Берец/. Рождество в Нур-Султане отметили почти как обычно, несмотря на беспорядки, происходящие в стране. Однако прихожан в храмах в пятницу было меньше, чем обычно, и настроение было далеко не праздничное, передает корреспондент ТАСС.

По дороге к Свято-Успенскому собору в условиях отсутствия интернета корреспондент ТАСС несколько раз обращался к местным жителям с просьбой показать маршрут. Как русские, так и казахи хорошо знают, где находится храм, охотно дают советы, как построить дорогу, и с доброй улыбкой поздравляют с Рождеством. Еще на подходе к собору можно увидеть людей, которые идут в храм, некоторые из них несут куличи. Внутри церкви к 13:00 по местному времени (10:00 мск) собрались несколько десятков человек: и стар, и млад, многие пришли всей семьей с маленькими детьми.

По словам священника, в этом году прихожан меньше, чем обычно. Он предположил, что это связано с тем, что накануне в СМИ появилась информация о том, что церкви будут закрыты, служба в них проводиться не будет. Он рассказал, что точно подсчитать количество христиан, проживающих в Нур-Султане, сложно; по различным оценкам, оно составляет около 100 тыс. человек. В это число входят не только православные, но и католики, и последователи других христианских церквей.

Тревожная атмосфера

В старейшей в городе Константино-Еленинской церкви в пятницу утром прошла рождественская служба. Около 14:30 по местному времени (11:30 мск) в храме также было несколько десятков человек, и люди продолжали приходить. На первый взгляд, все проходило как обычно: прихожане заходят в храм, молятся, ставят свечи за здравие и за упокой. Однако, если присмотреться, лица у прихожан были часто мрачные или, по крайней мере, сосредоточенные. "Все молятся за мир. Почти у каждого есть родные или знакомые в Алма-Ате. Все очень сильно переживают, многие не могут связаться со своими родственниками", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС священник Константино-Еленинской церкви, отец Сергий. "Да, необычное выдалось у нас Рождество в этом году", - говорят прихожане с мрачной улыбкой.

На подходе к церкви и внутри прихожане активно обсуждают происходящие в стране беспорядки. В голосах слышны тревога и сочувствие по отношению к жителям Алма-Аты. "Это точно не обычные алмаатинцы все это натворили. Они не стали бы устраивать погромы в своем родном городе. Ужас, что творится", - заявили некоторые прихожане.