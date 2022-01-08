Суд в США отклонил иск против экс-губернатора Нью-Йорка, обвиненного в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Суд в США прекратил разбирательство в отношении бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, против которого ранее был подан иск с обвинением в неподобающих действиях сексуального характера. Об этом сообщило в пятницу агентство AP.

В начале прошлого года несколько женщин обвинили Куомо в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении сексуального характера. Одна из женщин - бывшая помощница Куомо Бриттани Коммиссо - утверждала, что он, будучи губернатором, на одном из приемов "залез рукой под ее блузку". На основании ее утверждений шериф округа Олбани Крейг Эппл в конце октября выдвинул против Куомо официальное обвинение в "прикосновении против воли", что в случае признания виновным грозило бы экс-губернатору максимальным наказанием в виде года тюремного заключения. Озвученные остальными женщинами обвинения к настоящему моменту не повлекли за собой судебных разбирательств.

В ноябре прошлого года прокуратура округа Олбани заявила, что исковая жалоба от лица Коммиссо составлена с нарушениями и не соответствует требованиям законодательства. В частности, претензии прокуратуры были связаны с тем, что в иске отсутствовали нотариально заверенные показания предполагаемой жертвы, а также свидетельства правонарушения. На основании этого защита Куомо выступила с ходатайством о прекращении разбирательства по данному иску, прокуратура его поддержала.

На заседании в пятницу судья в Олбани согласилась с обеими сторонами и прекратила разбирательство по единственному иску против Куомо. "Сегодня восторжествовали здравый смысл и верховенство права", - прокомментировала решение суда адвокат экс-губернатора Рита Галвин.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, которая, как и Куомо, является членом Демократической партии, заявила в августе, что по итогам проведенного расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек, в том числе своих подчиненных. На фоне скандала Куомо вынужден был подать в отставку, к выполнению обязанностей главы штата приступила занимавшая до этого пост вице-губернатора Кэти Хокул. Прокуратура штата не предъявляла Куомо официальных обвинений.