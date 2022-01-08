Справороссы вновь внесут в Думу законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) в 2022 году вновь собирается внести в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, заявил ТАСС лидер справороссов Сергей Миронов.

"Мы неоднократно вносили этот законопроект (об индексации пенсий работающим пенсионерам), думское большинство неоднократно его отклоняло. Мы будем вносить инициативу снова", - сказал политик.

Он также напомнил, что фракция СРЗП собирает подписи для направления запроса в Конституционный суд РФ с просьбой прояснить позицию суда по поводу действующей нормы об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. "Пытаемся пробиться на всех фронтах, надеюсь, что в итоге добьемся индексации пенсий нашим работающим пенсионерам", - подчеркнул парламентарий.

Миронов также сообщил, что в начале весенней сессии фракция СРЗП внесет в Госдуму законопроект о выплате повышенной пенсии "не с 80 лет, как сейчас, а на пять лет раньше - с 75 [лет]".

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция неоднократно выступала за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.