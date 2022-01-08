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Мужчину и двух детей, пропавших по пути на Каракольские озера на Алтае, нашли живыми

Их состояние пока неизвестно

ТАСС, 8 января. Спасатели нашли живыми мужчину и двух детей восьми и девяти лет, которые накануне отправились на Каракольские озера в Республике Алтай и не вернулись к назначенному времени. Об этом журналистам сообщили в региональном главке МЧС.

"Пропавшие найдены. Живы", - говорится в сообщении. Состояние мужчины и детей не уточняется.

Утром 7 января мужчина с детьми уехал на снегоходе в сторону Каракольских озер Чемальского района из села Урлу-Аспак. К назначенному времени они не вернулись, была организована поисковая операция. В ней были задействованы сотрудники и техника от Алтайского поисково-спасательного отряда из Горно-Алтайска, республиканского управления по обеспечению мероприятий в области ГО и ЧС, сотрудники полиции, МЧС, местные жители и волонтеры.

Каракольские озера - группа из семи горных озер в живописном месте Горного Алтая. Уникальное природное место пользуется большой популярностью у туристов, однако почти не имеет никакой туристической инфраструктуры.

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